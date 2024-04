Müller Bernadett tűzoltó százados, az XVII. kerületi tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztje 2017-ben szeretett bele a terepfutásba. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán számolt be arról, hogy azóta már több maratont is lefutott, rendszeres résztvevője a lépcsőfutó versenyeknek, párosban, csapatban többször is körbe futotta a Balatont és annak felvidéki dombjait-hegyeit.

Bernadettnek a terepfutás mellett a tűzoltók lépcsőfutó bajnokságára is marad ereje.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Forrás: Facebook

A terepfutás a szenvedélye

Igaz szerelme azonban a terepfutás, tavaly 50 kilométert teljesített, az első ultráját. Most is egy nagyobb futásra edz. Ennek a felkészülésnek a kereteiben belül döntött úgy, hogy teljesíti a VérKört, ami nem más, mint egy 77 kilométeres teljesítménytúra a Vértesben: 1600 méter szintkülönbséggel - 13 óra 20 percig tartott neki megpróbáltatás.