Gyűjtőknél keresnek téglákat

A jegyző azt is elmondta, hogy hogyan tudják majd pontosan visszaépíteni a régi boltívet.

– Az elbontott kövek úgynevezett homokágyba kerülnek. Egymás mellé vannak lefektetve rétegenként és ezek a rétegek lesznek majd visszaépítve a falba. Természetesen lesznek olyan kövek, amik megsérültek az évszázadok alatt, azokat majd sajnos pótolnunk kell. Ehhez most keresünk olyan, tatai téglákat, amit az 1750-es években gyártottak. Az Eszterházy család idejében több téglagyár is működött a környéken, akik jellegzetes tégláit gyűjtök őrzik. Több ilyen gyűjtővel is felvettük már a kapcsolatot, hogy a szükséges pótlásokat is korhű alapanyagokból tudjuk elvégezni – tette hozzá a jegyző, aki azt ígérte, hogy a Tatai Patarára el fog készülni a felújítás.