Miként választhatnak a mozgáskorlátozottak vagy egyéb fogyatékossággal élők?

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A kérelem levélben történő benyújtása esetén a kérelem benyújtására meghatározott határidőben be kell érkeznie a választási irodába. Online igénylés esetén ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16 óráig nyújtható be a Nemzeti Választási Irodához, ügyfélkapus azonosítással: a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10 óráig a Nemzeti Választási Irodához, ezt követően, a szavazás napján 12 óráig a helyi választási irodához nyújtható be. Személyes igénylés esetén a kérelem legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.

Postai igénylés esetén a mozgóurna kérelemnek a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A mozgóurna iránti kérelem visszavonható legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10 óráig. Aki olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel (lakcím vagy átjelentkezés alapján), akkor a mozgóurna iránti kérelmet egyben átjelentkezési vagy az átjelentkezést módosító kérelemnek is kell tekinteni.