Mélyen megrázta az Esztergom környékén élőket az a tragédia, mely március 29-én este következett be a 117-es út Kesztölc és Esztergom-Kertváros közötti szakaszán. Akkor mintegy 80 kilós szarvassal ütközött össze egy kocsi, a jármű utasa, egy 39 éves hölgy életét vesztette. A múltkori vadgázolás azóta is foglalkoztatja a közlekedőket.

Ha elénk ugrik egy szarvas, szinte elkerülhetetlen a vadgázolás

Felmerül a kérdés, vajon tehetnek-e bármit a sofőrök, vagy pusztán a szerencsén múlik, hogy elütik-e az úttestre tévedő, ugró állatokat? Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régiójának elnöke lapunknak elmondta, hogy több mint 2 millió kilométert vezetett idáig, tehát jelentős rutinnal rendelkezik. Tapasztalatai szerint csak akkor lehet kivédeni a vaddal való ütközést, ha szerencsénk van. A forgalmi okok miatt sokszor nem tudunk annyira lassan haladni az utakon, amellyel a veszélyes szituációkban elkerülhetnénk a balesetet.

A sebességcsökkentés nem elég a vadgázolás elkerüléséhez

Egyes vélemények szerint a megengedettnél 10-15 kilométer/órával kisebb tempóval érdemes haladni este ahhoz, hogy szerencsésen megússzunk egy ütközést. Ám ha például 70 helyett mondjuk 55-60 kilométer/órával haladunk, akkor is 15-16 métert megtesz másodpercenként a kocsi. Amennyiben valaki munkából hazafelé tartva azt látja, hogy kiugrott elé egy állat, akkor a fáradtság is közrejátszhat abban, hogy nem észleli időben a vadat, a reakcióidő ilyenkor hosszabb is lehet egy másodpercnél. Éppen ezért dr. Farkas Károly szerint nem elsősorban a sebesség, hanem sokkal inkább az a mérvadó, hogy az állat a féktávolságon belül lép-e az útra.

– Gyakran tapasztalom, hogy az őzek és vaddisznók nem egyedül, hanem csoportosan haladnak át az úttesteken. Ezért ha azt látom, hogy egy vad keresztezi az utamat, akkor lehetőség szerint lehúzódom az út szélére és várok, hogy megjelennek-e újabb állatok. Javaslom a járművezetőknek, hogy ha a forgalmi viszonyok megengedik, akkor ők is álljanak félre és várjanak néhány másodpercet – mondta dr. Farkas Károly

Hozzátette: mivel a sofőrök szinte alig tudják kivédeni a vadbaleseteket, így véleménye szerint érdemes lenne megvizsgálni a jelenlegi szabályozást is.