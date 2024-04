Több olyan önkormányzati út is van Tatán, ami nagyon rossz állapotban van. Portálunknak is több tatai jelezte, hogy véleményük szerint az útfelújítást már nem halogathatja a város. A sok kátyúzás és javítás miatt ugyanis már inkább csak folt hátán folt a burkolat. Most remek hírt hoztunk a tataiaknak. Michl József polgármester a Kemma.hu-nak elárulta, hogy mindkét helyen elkezdik az útfelújítást. Nyárra már el is készülhet a szép, új, sima burkolat.

Az útfelújítás Tata két rossz állapotú utcáját is érinti: a Várkanyar, és a Fényes fasor egy része kap új aszfaltot

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A városvezető a Kemma.hu kérdésére azt is elárulta, hogy melyik két utat érinti a felújítás: az egyik a Várkanyar, a másik pedig a Fényes fasor. Bár nem az egész utca fog új aszfaltot kapni, az autósoknak mégis hatalmas könnyebbség lesz a felújított úton közlekedni.

Az útfelújítás fontos utcákat érint

– A belterületi kerékpárút a Várkanyaron keresztül fog haladni, hogy a Fényes fasor végén csatlakozzon a dunaalmási kerékpárúthoz. Ez a beruházás már elkezdődött az Új út- Fényes fasor - Oroszlányi út kereszteződésében épülő körforgalommal, ami a biztonságos átjutáshoz szükséges. Azt szeretnénk, ha a kerékpárút többi szakasza is biztonságosabb és kényelmesebb lenne az autósok és a kerékpárosok számára. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy két, rossz állapotú, érintett út egy részét saját önerőből felújítja – magyarázta a polgármester, aki azt is elmondta, hogy az utcák mely részére kerül új aszfalt.