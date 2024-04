Az OMSZ kérdésünkre elmondta, hogy tavaly nem volt a vármegyénkben olyan helyzet, amikor egy nem lélegző kisbaba újraélesztéséhez hívták volna a mentőket. Azonban 2022-ben egy kerékteleki család átélte ezt a borzalmat. Mint arról a kemma.hu is beszámolt: az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy 2022 szeptemberében, egy szombat este rémült házaspár hívta őket: altatás után arra lettek figyelmesek, hogy öt hónapos gyermekük nem lélegzik. A kétségbeesett édesanya azonnal mentőt hívott, majd a tapasztalt mentésirányító rögtön több mentőegységet riasztott a helyszínre, köztük gyermek-mentőorvosi kocsit is, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta az aggódó szülőket. A pillanatokon belül helyszínre érkező mentők emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően sikerre vezetett és a kisfiút végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.