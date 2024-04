Végre valóra válhatott az MH. Klapka György 1. Páncélosdandárba jelentkező újonc tüzérek álma a Magyar Honvédség Ócsai Kiképző Bázisán. A katonák az alapkiképzés hatodik hetében kipróbálhatták, hogy milyen is egy igazi harci helyzet. Ami egykor csak gyerekkori játék volt, azt most élesben is megtapasztalhatták. Azonban ez egyáltalán nem volt játék, egy pillanat késlekedés, vagy egy apró figyelmetlenség is emberéletet követelhet. Az egész napos megfeszített kiképzés célja, hogy a katonákat felkészítse egy valós támadásra. Bár a gáztól könnyezve, a portól, és a füsttől maszatos arccal, de a nap végén is mosolyogva mondták a katonák, hogy imádták a kiképzés minden egyes percét. Ők erre vállalkoztak, erre tették fel az életüket. Ők katonák akarnak lenni.

Az újonc tüzéreknek az "aknára futott" teherautóból is menekülniük kellett

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Kemma.hu stábja elkísérte a tatai dandár újonc tüzéreit a speciális kiképzésre, ahol az emberi teljesítőképesség és kitartásuk határait feszegették. A bázison négy különböző feladatot kellett teljesíteniük, többek közt könnygázzal és a tűzzel is meg kellett küzdeniük. Közben mellettük ropogtak a vaktöltényes gépkarabélyok, kiképzőik pedig kiabálva utasították őket, ezzel is fokozva a helyzetet.

A tüzet is legyőzték az újonc tüzérek

Mészáros Zalán százados, az MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred állományából a helyszínen elmondta, hogy az újoncok harctéri tüzek elleni kiképzésen, tűzakadálypálya-foglalkozáson vettek részt az ócsai bázison.

– A kiképzés célja, hogy a katonák megtanulják túlélni a harctéri tüzeket és a gyújtófegyverek hatásait, a gázsátorban megismerkedjenek a védőfelszerelések működésével, azok használatával, illetve korlátaival. Amikor ezeket már elsajátították, akkor a nap zárásaként egy komplex feladatot kellett teljesíteniük. Védőfelszerelésben, gázálarcban végig kellett menniük az égő akadálypályán, különböző oltásokat kellett végrehajtaniuk, miközben sebesültet cipeltek – magyarázta a százados, aki azt is elmondta, hogyan zajlott az égő harckocsik oltása.

Félelemnek, vagy késlekedésnek nem volt helye a kiképzésen

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– A katonák beszálltak a harcjárműmakettbe, vagy felszálltak a teherautó platójára, amit bekentünk napalmmal, majd meggyújtottuk, ezzel szimuláljuk a kilőtt járművet. Az újoncoknak ki kellett szállnia az égő járművekből, leellenőrizni a létszámot, majd elkezdték oltani a járművet poroltóval, vagy porral, földdel, ami a kezük ügyében volt – magyarázta a kiképző. A harcárokban azonban még ennél is nehezebb feladat várt a katonákra.

– A harcároknál azt tanulták meg az újoncok, hogyan kell egy tüzérségi tűz által rombolt harcárokban a védekező pozíciót felvenni, a tüzeket eloltani és várni az ellenséges támadást. Mindezt rövid idő alatt, miközben a sérülteket is el kell látniuk – sorolta a feladat összetettségét a százados. Lele Gergő hadnagy, az 1. Alapkiképző század századparancsnok-helyettese pont a harcároknál készítette fel a feladatra az újoncokat. Közben elmondta, hogy már az újoncok alapkiképzésük hatodik heténél tartanak, ahol már több a gyakorlati képzés, mint az elmélet.