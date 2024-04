A XXII. STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság regionális elődöntőjét tartották meg ismét Császáron.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– 2016 óta van Császáron ez a versenysorozat, egyedül a koronavírus-járvány alatt nem itt tartottuk, illetve tavaly Sopronban volt. Településünk erdőségekben nagyon gazdag, ráadásul az Egresi-rét igazán gyönyörű, hogy egy ilyen versenyt megrendezzünk – emelte ki Beke Gyöngyi, Császár polgármestere.

Az összecsapáson kilenc csapat indult, és a legjobb öt csapat jutott be a szeptemberi országos döntőbe.

– Az egyik megmérettetés az épített versenypályán zajlott, a másik meg a szerelés. De minden csapat kétszer teljesítette. A bírók és a pontösszesítők erdész kollégák voltak – mondta el a kemma.hu-nak Boglári Zoltán, az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Vértesi Helyi Csoportjának titkára.

Az Országos Fakitermelő Bajnokság a tapasztalatcserére is kiváló

Az idei versenyen a legkevesebb büntetőpontot a Bajnai Erdészet & Alba Berkenye Kft. & Dél-Vértesi Erdészeti Igazgatóság kapta, így méltán védték meg 2022-es bajnoki címüket. A tavalyi esztendőben az országos fináléban a harmadik helyen végeztek. A császári verseny erejét az is jól mutatja, hogy a Mosonmagyaróvári Tűzoltók és a Hanyi Hódok is rendre ott vannak a legjobbak közt országos viszonylatban is.