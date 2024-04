Az újonc tüzérek képzését a Kemma.hu is végig követi. Több érdekesebb gyakorlaton is sikerült lencsevégre kapnunk, hogy milyen feladatokat kell megtanulniuk és kiállniuk, hogy tüzérek lehessenek. A katonáknak nemrég egy harctéri tüzek elleni kiképzésen, tűzakadálypálya-foglalkozáson vettek részt a Magyar Honvédség Ócsai Kiképző Bázisán. A nap során négy különböző feladatot kellett teljesíteniük, többek közt könnygázzal és a tűzzel is meg kellett küzdeniük. Közben mellettük ropogtak a vaktöltényes gépkarabélyok, kiképzőik pedig kiabálva utasították őket, ezzel is fokozva a helyzetet.