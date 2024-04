– Az idei évben is többféle utcai stílus közül válogathatunk majd – mondta a stílustanácsadó. Németh Angéla sietett a Tündérszépek segítségére.

– A klasszikus stílust kedvelőknek marad az elegáns „csendes luxus” stílus – a tavalyi év végéről – például a bő, élre vasalt nadrág a fehér színű ruhák a blézerek. Ezek akár a hétköznapokban, de akár elegáns eseményekre is kiváló választás lehet – mondta a szakértő és azt is, hogy különféle stílusú, bomberdzsekik, rövidített kabátok is sokféle stílusba beilleszthetők a szettbe.

Szerinte a farmer ruházat terén a teljesen szűk szárú skiny nadrágokat felváltják a bő nadrágszárak. De minden egyéb más ruhadarabbal is találkozhatunk majd, ami farmer anyagból készül. Például overáll, nadrágkosztüm, nyári ruha, blézer, top, blúz, trench coat, rövidnadrág, bármi készül belőle az biztosan divatos lesz idén – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a horgolt, necc, csipke ruhadarabok, merészen átlátszó szoknyák, fémes, metálos hatású ruhák, nadrágok és kiegészítők szintén itt lesznek a palettán. A bátrak rövidnadrágot is választhatnak majd utcai viseletként, elegáns vagy sportos összeállításban.

2024-ben is lesz új fürdőruha divat, amiről Németh Angéla megosztotta velünk sommás véleményét. – Nagyon fontos, hogy azt soha ne a trendek szerint vásároljuk. Mert ez az a ruhadarab, ami a legtöbbet mutat meg a testünkből, ezért érdemes a testalkatunkhoz illő, legelőnyösebb szabásvonalút választani. Mert még ezen a maroknyi ruhadarabon is rengeteg alakformáló és leplező szabásvonalat, mintát tudnak kialakítani, csak tisztában kell lenni azzal, hogy mi az, ami nekünk áll jól – zárta szavait a szakember, amik jó tanácsok lehetnek a szépségverseny előtt.

