A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, amik az adóbevallási tervezet során előfordulnak. Céljuk a figyelemfelhívás, nem pedig a bírságolás.

Az adóbevallási tervezetben a legtöbb hiba a családi adókedvezmények sorában van Doktor Imre Zoltán sajtóreferens szerint

A jóvá nem hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével – május 21-én automatikusan bevallássá válik.

– Mivel az egyik legnépszerűbb kedvezmény a családi kedvezmény, a legtöbb hiba is itt fordulhat elő – mondja Doktor Imre Zoltán. Az adószakértő ezután konkrétumokat is említett.

– Sokan elmulasztják feltüntetni a házastárs, élettárs adóazonosító jelét a bevallás megfelelő sorában, pedig közös érvényesítés, megosztás esetén kötelező – hívta fel a figyelmet. Szerinte érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a családi kedvezmény közös érvényesítésének minősül az az eset is, amikor a több jogosult (például férj-feleség) közül kizárólag az egyikük veszi igénybe a kedvezményt. Mint mondta, gyakran elmarad a közös érvényesítéssel, vagy megosztással érintett hónapok jelölése (23SZJA-02. lap 111-113. sorok). A NAV akkor is felhívja a figyelmet a hiba orvoslására, amikor a jogosultak nem az egész keretösszeget osztották fel egymás között, ezért a lehetségesnél kevesebb kedvezményt tüntettek fel – tette hozzá.