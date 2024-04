A MÁV a közösségi oldalán számolt be arról, hogy újabb fázisához ért a tatabányai vasútállomás liftjeinek építése. Mint ismert, az akadálymentesítés érdekében három új felvonó épül a gyalogos felüljárók közelében. A felvonók vandál- és üzembiztos kivitelezésűek, a falak és ajtó is részben üvegezett kivitelben készülnek. Tágas kialakításuknak köszönhetően kerékpár vagy babakocsi szállítására is alkalmasak lesznek, telepítésükkel nő az utazáskomfort a vasútállomáson.

A tatabányai vasútállomáson a liftek építése jól halad

Forrás: MÁV/Facebook

A vasúttársaság tájékoztatása szerint kettő lift a peronok, egy pedig a P+R parkoló akadálymentes megközelítését biztosítja majd. Hétfőn kezdték el felállványozni a gyalogos felüljáró pilléreit, amelyet először magasnyomású homokkal megtisztítanak, majd korrózióvédelemmel látnak el a szakemberek.

Jó hír, hogy ez a művelet a gyalogos- és utasforgalomban nem jelent további korlátozást. A beruházás értéke 1 milliárd forint, és a MÁV saját forrásból valósítja meg. A tervek szerint az év végén már használhatóak lesznek a felvonók, a munka pedig az idén februárban indult el.