A város értékeit szeretné óvni a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Többek között ezért is helyeztek ki egy figyelmeztető táblát a Cseke-tó partján lévő "Lebegő" Platánhoz.

A "Lebegő" Platán védelme miatt tettek ki figyelmeztető táblát

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A cég közösségi oldalán megosztott videóban számolt be arról, hogy sajnos muszáj volt táblát kitenni a Cseke-tavi nevezetesség mellé, mert sokan játszótérnek nézték a híres fát.

Az Év fája volt a "Lebegő" Platán

– Ez a fa Tata egyik nevezetessége, amit 2022-ben a Csurgó-kút Egyesület benevezett az Év fája versenyre, amit meg is nyert. Sajnos sokan nem kímélik, rámásznak, ugrálnak rajta, ezért most egy figyelmeztető táblát helyeztünk el, reméljük javul a helyzet – mondta dr. Szerencsi Richárd, a cég ügyvezetője, aki szerint úgy is nagyszerű képeket lehet készíteni a csodálatos fáról, ha valaki nem mászik, vagy ül rá, hanem csak mellé áll. Kiemelte azt is, hogy a tábla elhelyezésénél külön figyeltek arra, hogy az semmilyen kárt ne okozzon a gyökérzetben, vagy a talajban.

– Arra kérek mindenkit, hogy aki erre jár, vigyázzon erre az értékünkre is, hogy még legalább 250 évig itt legyen – kérte a cégvezető.