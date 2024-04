– Elkezdett sírni és oldalra dőlt, nem tudta tartani magát. Azóta nem beszél csak sír és nem tudja mozgatni egyáltalán a jobb oldalát – mesélte sírva Gabi, aki már nem tudja, hogy kihez forduljon segítségért. Az édesanya most próbálja elérni a szegedi orvost, aki a tervek szerint májusban megműtené Kingát. Azonban az életmentő operáció újra elérhetetlen távolságba került. Ugyanis a roham után várni kell a műtéttel, illetve újra meg kell ismételni a korábbi vizsgálatokat. Azonban minden egyes sztrók maradandó károsodást okoz a kislányon. A viselkedése és a személyisége is nagyon sokat változott már az elmúlt fél év során. A szülei pedig attól tartanak, hogy egy újabb roham már a mozgásában, vagy az értelmében is maradandó károsodást okozhat.

Kinga jelenleg jobb oldalára lebénult és beszélni sem tud.

Fotó: Beküldött

Hét sztrók

A Moyamoya-szindrómában szenvedő kislányról a Kemma.hu számolt be először. A betegségben szenvedőknél az agyi verőér beszűkül, ami sztrókot okoz. Kinga az első rohama szeptemberben volt, utána diagnosztizálták nála a kórt. Utána decemberben és januárban is újabb sztrókot kapott. Március elején újra rosszul lett, akkor az agya jobb oldalának hat centiméteres részét érintette az agyi infarktus. A kislánynak fájt a füle és nem tudta mozgatni a bal oldalát, mentő vitte a Heim Pál kórházba. Egy hétig voltak a kórházban, közben ötödszörre is sztrókot kapott, ezúttal kisebbet.