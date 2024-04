– Már ügyesen mondja, hogy anya, apa, mama, Milán. És még kissé bizonytalanul, de ülni is tud. Teljesen olyan, mint egy baba, aki most próbálkozik a beszéddel és a járással – mesélte Gabi, aki most attól retteg, hogy a májusi műtét időpontja veszélybe kerül.

Mint arról korábban beszámoltunk: Kingáék egy hete voltak a szegedi klinikán, ahol találkoztak azzal a specialistával, aki műtené a kislányt. Végeztek érfestést rajta, ahol kiderült, hogy nagyon kis gyengék Kinga erei, ezért kap annyi sztrókot. Még egy izotópiás vizsgálat vár rá elvileg a műtét előtt. Azonban az újabb roham miatt kérdésessé vált, hogy mikor lesz műthető a súlyos beteg kislány.

A Moyamoya-szindrómában szenvedő kislányról a Kemma.hu számolt be először. A betegségben szenvedőknél az agyi verőér beszűkül, ami sztrókot okoz. Kinga az első rohama szeptemberben volt, utána diagnosztizálták nála a kórt. Utána decemberben és januárban is újabb sztrókot kapott. Március elején újra rosszul lett, akkor az agya jobb oldalának hat centiméteres részét érintette az agyi infarktus. A kislánynak fájt a füle és nem tudta mozgatni a bal oldalát, mentő vitte a Heim Pál kórházba. Egy hétig voltak a kórházban, közben ötödszörre is sztrókot kapott, ezúttal kisebbet.