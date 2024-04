Valósághű lövegszimulátor, háromdimenziós vezetési gyakorlat és változtatható környezeti viszonyok segítik a tatai katonák kiképzését. Tavaly adták át a Klapka György 1. Páncélosdandár ikonikus, felújított kupolaépületét. Ahogyan arról a Kemma.hu már beszámolt: a felújítás munkálatai még 2021 januárjában kezdődtek, a műszaki átadás pedig tavaly júliusban volt. A használatbavételi engedélyt 2023 szeptemberében kapta meg a dandár, a hivatalos átadót pedig 2023. október 13-án tartották. Akkor a Kemma.hu kollégái is meglesték, hogy mit tudnak a páncélosdandár új kiképző szimulátorai. Most a Magyar Honvédség készített videót róluk.

A tatai dandár szimulátorán tanulhatnak majd a jövő tüzérei is

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Mint írták: az MH Klapka György 1. Páncélosdandár Szimuláció Központja még rendszerbeállítás alatt áll, a világon legmodernebbnek számító PzH 2000-es szimulátorokon előreláthatóan már az idén elkezdődnek az éles kiképzések. A Honvéd high-tech haditechnikai magazinműsor legújabb adásában a kupola néven ismert épület rejtelmeit mutatták be.

A szimulátorok összehangolhatók

Szécsi Zsófia százados, a szimulációs központ iránytisztje a honvédség videójában elmondja, hogy a PZH-hoz rendszeresített szimulátor jelenleg a világon a legmodernebb, hiszen ilyen összetett rendszere senki másnak sincsen.

– Itt nem csak magát az alap szimulátort tudjuk használni, hanem rendelkezünk egy tűzvetőszimulátorral, egy felderítőszimulátorral és egy haladó szintű vezetőszimulátorral is, és ezek mind egymással összeköthetően működnek. Ez pedig azt eredményezi, hogy akár osztályszintű gyakorlatokat is képesek vagyunk végrehajtani – magyarázta a százados, aki egyesével be is mutatja a videón a szimulátorok működését.

Többek között megtudtuk azt is, hogy a képzés során használt szimulátor lövegek felépítése és súlya megegyezik a valós löveggel. Mivel valós lövést nem tudnak végrehajtani a szimulátorral, egy csőreplika szállítja el a "kilőtt" lövedékeket. A képzést vezető operátor monitorokon keresztül követi az eseményeket. Megállíthatja a folyamatot, ha látja, hogy rosszul végzik a feladatokat. A szimulátor arra is képes, hogy különböző hibákat idézzen elő, amit meg kell oldaniuk a katonáknak. De képesek arra, hogy befolyásolják az időjárási viszonyokat, a csapadékot, a párát, a szelet is, amik befolyásolhatják a lövegek kilövését.

A Kemma.hu videóját a szimulátorról pedig itt nézhetitek meg.