Az átadóünnepségen Mihelik Magdolna polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd felidézte, hogy a területen egykor az eterniti labdarúgócsapat pályája volt és a közelben terült el a Békás-tó, amelyre a szabadidőpark elnevezése is ural. Említette, hogy a fejlesztés előkészületei 2017-ig nyúlnak vissza, a beruházásra a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyílt lehetőség.

Az egész környéken egyedülállónak számít a nyergesújfalui szabadidőpark ékessége, a megavár.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A nyergesújfalui önkormányzat 180 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Békavár Szabadidőpark létrehozására, a projekthez mintegy 107 millió forint önrészt biztosítottak. Az elöregedett gyeppel borított terület jelentős részét elfoglalja a pihenőpark, ahová fákat és dísznövényeket ültettek, ellipszis formájú sétautat is kialakítottak – ami egyébként az alapvető közlekedési szabályok elsajátítására is alkalmas. A területre padokat, napozószékeket is elhelyeztek. A gyermekek körében minden bizonnyal hamar népszerű lesz a játszótér ékköve, a megavár, ami egyedülállónak számít a környéken, a tinédzserek és a felnőttek pedig a szabadtéri fitneszeszközök használatával kapcsolódhatnak ki. A pihenőpark mellett szabadtéri színpad, mosdókkal ellátott közösségi tér és öt parkolóhely is létesült.

Tovább fejlesztenék a szabadidőparkot

Mihelik Magdolna hozzátette: a jelenlegi állapot nem végleges, vannak még terveik a szabadidőpark további fejlesztése kapcsán is. Köszönetet mondott Erős Gábor országgyűlési képviselőnek, Popovics Györgynek, a vármegyei közgyűlés elnökének, Dankó Kristóf okleveles építészmérnöknek, tervezőnek, a kivitelezőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a projekt megvalósításához.