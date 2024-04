Kiss Vendel, a Tatabányai Múzeum igazgatóhelyettese vezetett körbe az egykori XV-ös aknán kialakított, nemzetközileg is egyedülálló ipari skanzen területén.

Megnyílt a Bányászati és Ipari Skanzen

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A skanzen 1988-ban nyílt meg a látogatók előtt. A szabadtéri része áprilistól októberig van nyitva. A múzeum dolgozói azonban már jóval korábban elkezdik a munkálatokat a helyszínen, takarítanak, faágakat gyűjtenek össze, rendezik a külső területeket, a kiállításokat a nyitásra.

– Az idén újabb elemekkel is bővül a skanzen – mondta az igazgatóhelyettes. – Az irodaépületben két vitrin fogadja a belépőket, és ezekbe egykori bányamentő készülékek kerültek. A bányászati tevékenység fontos része volt a mentés és az ehhez tartozó eszközök. Tatabányán bányamentő-állomás is működött az 1910-es évektől a bánya bezárásáig. Rendkívül jó szakmai felkészültségű csapat volt, amelynek a tagjai ma is tartják a kapcsolatot. Tavaly év végén határozták el, hogy bányamentő készülékeket gyűjtenek és adományoznak a múzeumnak. Ők szedték össze az eszközöket, alakították ki a tárolókat.

Fejlesztik a skanzent

Kiss Vendel azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakban a városlakók véleményét is kikérték az előttük álló fejlesztési irányokról. Tatabánya ugyanis elkötelezte magát a skanzen fejlesztése mellett és egy pályázat összeállításán dolgoznak. Vannak már tervek, de szeretnék az itt élők véleményét is figyelembe venni. Most folyik az adatgyűjtés, a pályázati anyag véglegesítése. Májusban nyújtják majd be a pályázatot. Az igazgatóhelyettes hozzátette: remélhetőleg jövőre elindulhatnak a munkálatok is.

Kiss Vendel mesélt a legutóbbi bányásznapon átadott térképszobáról is. Több mint száz digitalizált térkép és térképasztal gazdagítja a skanzen gyűjteményét. A projekt másik fontos eleme lesz majd egy interaktív élményelem: a kasba lépve a látogatók átélhetik, hogy milyen módon, hogyan ereszkedtek le a bányászok a mélybe. A skanzen több területén emellett információs pontokat is elhelyeznek, amelyek segítik a látogatókat az eligazodásban és abban, hogy az egykori XV-ös aknáról minél többet tudjanak meg az itt tartózkodásuk alatt. Szabadtéri foglalkoztatót is építenek.

Programkavalkád a skanzenben

Megannyi színvonalas programnak is helyet ad a skanzen: a juniális, a vetélkedők, a koncertek, a hagyományos Fogadj örökbe egy bányagépeket! akció mellett a legkiemelkedőbb a bányásznap.

A látogatók a hétköznapokban pedig többféle lehetőség közül válogathatnak a skanzen kiállítótereiben. Kiss Vendel kiemelte: sokakat lenyűgöz a hagyományos ipari bemutató, a bányához kapcsolódó óriási gépek. Emellett az ehhez kapcsolódó életmód bemutatása. A nagyobb eseményekhez kapcsolódóan pedig az élő múzeum keretében önkénteseknek köszönhetően az enteriőrök megtelnek élettel.