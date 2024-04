A komáromi Feszty Árpád Általános Iskola arról számolt be közösségi oldalán, hogy tanításuk során igyekeznek középpontba helyezni a "saját tapasztalás útján történő ismeretszerzést", melynek fontos eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező- és alkotómunka. Az elmúlt időszakban több osztály ismerkedett a sütés-főzés fortélyaival. A 6. c osztályosok például sütemények készítésével hangolódtak a húsvétra. Készült keksztekercs, kókuszgolyó, habos álom, vaníliás-kekszes sütemény és még Shrek-szelet is. A gyerekek örömmel fogyasztották el a maguk és társaik által készített ízletes finomságokat.