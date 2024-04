Állásbörzét szervezett a vármegyei rendőrkapitányság kedden a tatabányai kormányhivatalban. A különböző munkalehetőségeket kínáló standoknál főleg a végzős diákok és az álláskeresők érdeklődtek. Kadlecsik Anikó százados, a Humánigazgatósági szolgálat megbízott vezetője a Kemma.hu kérdésre elmondta, hogy a rendőrség nem csak hivatásos állományába keres munkatársakat. A most szervezett alkalomnak az a célja, hogy minden olyan területet bemutathassanak az érdeklődőknek, amikre várják a jelentkezőket.

A tatabányai kormányhivatalba várták a rendőrségi állásbörzére az érdeklődőket

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Nem csak hivatásosokat keresünk, hanem megismertetjük az érdeklődőkkel a civil álláslehetőségeinket is. Amiket most mindenképpen szeretnénk bemutatni, az a fegyveres biztonságiőr, az iskolaőr, és civil pozíciók. Jelenleg keresünk például informatikusokat és bérügyitézőket, de karbantartókat is – sorolta a lehetőségeket a százados, aki azt is elmondta, hogy a végzős diákokat is szívesen várnak.