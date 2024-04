Negyedik alkalommal lesz MCC Feszt

A partnertalálkozón Garai Zoltán, a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi gyáregységének főmérnöke elmondta, hogy a vállalat számára fontos a társadalmi szerepvállalás, a kémiaoktatás, ehhez kapcsolódik az is, hogy a Richter az esztergomi rendezvények egyik támogatója is egyben. Elárulta, hogy a Múzeumok Éjszakájára ismét nagyszabású kémiai bemutatóval készülnek és hogy továbbra is elkötelezettek abban, hogy támogassák az MCC Fesztet. Papp Gergely, az utóbbi rendezvény főszervezője ismertette, hogy a fesztivált augusztus 1-3. között immár negyedik alkalommal rendezik meg a városban, ahol otthonra leltek. A többnapos közéleti, kulturális és zenei rendezvényre vélhetően újra több tízezer látogató lesz kíváncsi.