Gál Csaba azt is elmondta akkor, hogy több megoldási javaslat is felmerült, amely életre kelhetne az elhagyatott terület. Többek között a piac, parkoló, vagy egy újvárosi park létesítése is szóba került.

Most, a bontás után, a terület végleges funkciójának kigondolásáig parkosítják majd a területet, és parkolókat alakítanak ki rajta. A munkagépek pedig megkezdték a dolgukat, fotókat hoztunk a bontásról, arról, hogy mi maradt az ikonikus épületből kedd délutánra.