Esztergomban A Gálvölgyi

Április 6-án, szombaton este 6 órától az Esztergomi Művelődési Házban lép fel Gálvölgyi János önálló estjével. Amint azt az esemény Facebook-oldalán olvasni lehet: “…május 26-án születtem az Ikrek jegyében. Ennek a csillagképnek a szülötteire állítólag a kettősség a jellemző. Örömök és bánatok, elismerés és meg nem értés, népszerűség és népszerűtlenség, rajongás és utálat, sikerek és bukások, no meg kudarcok, emlékek, pályatársak, példaképek, 50 év a televízióban és a színpadon. Ez lenne az én történetem…"

Sup túra a történelmi városban

A SUP the Lifestyle április 6-án, szombaton 12:30-tól ismét kalandozni hív titeket egyik kedvenc helyükre, a történelmi Esztergomba, ahol mesés a város és a természet találkozás. A túra kezdők és gyakorlott suposoknak egyaránt nagy élmény és teljesíthető evezés. A túra időtartalma kb. 4 óra, ha nem álltál még sup deszkán a túra előtt természetesen rövid oktatásban részesül mindenki. Indulási pont pedig azonos a kiszállási ponttal. Minden további fontos részlet megtalálható a Facebookon.

Tavaszi Nagytakarítás Kisbéren

Most hétvégén, szombaton délelőtt indul 3. vezetett szemétszedő túra a Nagybéri erdőtömbnél, a Kisbér felőli bejárónál (Deák Ferenc utca vége - vadhűtő). Mit kell erről az eseményről tudni? Indul az országos Tavaszi Nagytakarítás kampány! Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ országos kampányához csatlakozva a Vérteserdő Zrt. is szemétszedő akciókat szervez. A kampányhoz kétféleképpen lehet csatlakozni. Egyrészt a Vérteserdő által vezetett túrák (5 alkalom) és un. INSTANT egyéni túrák (10 alkalom) révén. A szervezett túrák esetében túravezetőkkel indul a program, az instant túrákon pedig egyénileg lehet gyűjteni a szemetet. Ez utóbbi esetben lehetőség van a megadott időintervallumban, a megadott helyszínre a szemeteszsákokat elhelyezni, ahonnét kollégáink elszállítják. Kesztyűket és zsákokat minden résztvevőnek biztosítanak, további infó pedig az esemény oldalán olvasható el.

Borverseny a megye szívében

E hétvégén szombaton, délután 3 órától borversenyt rendeznek Felsőgallán, a Széchenyi István Művelődési Házban. A kategóriák: fajtafehér, vegyesfehér, fajtavörös, vegyesvörös és rosé, a borokat pedig hivatásos borszakértők bírálják el. Részletek és infók az esemény oldalán találhatóak.

Bolhapiac a Duna-mentén

"A nagy érdeklődésre való tekintettel havonta rendezünk egy bolhapiacot, ruhacserét, közösségi turit, hívjuk, ahogy jólesik! Hozhattok szinte bármit élő állaton kívül, vagyis azt is, de azt csak látogatóként. Reméljük a következő alkalommal már az udvarban tudunk kipakolni, ha asztalt foglalnál írj üzit a Kaleidoszkóp Ház Facebook oldalnak. Az italakciót kitaláljuk addig, de van egy tippünk... tavasz... margaréta...margarita...hamarosan találkozunk" – áll az Kaleidoszkóp Bolhapiac esemény oldalán, amelyet Esztergomban tartanak majd most hétvégén, szombaton a Pázmány Péter u. 7. szám alatt.

Ragyogj kékben Észak-Komáromban

Szombaton reggel 9 órától idén is megrendezik a "Ragyogj kékben, és mozogjunk együtt!" Jumping Fitness az Autistákért programot Észak-Komáromban, a Wigwam épületében. Az esemény célja támogatni a Móra Ferenc Tagintézményt. Egy olyan iskolát, ahol a "spéci" gyermekek támogatást és óriási szeretetet kapnak. Az egész napos bevétel az edzésekből és a felajánlásokból is ide ebbe a csodás iskolába fognak kerülni.