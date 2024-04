Roadshow-val érkeznek a Bódi Tesók

„Brutális őszinteség, humor, motiváció és inspiráció. Nevetés, sírás, felismerés és meghatódás. Ilyen egy igazi Bódi Tesók előadás. Másfél óra érzelmi hullámvasút, melyet garantáljuk, hogy soha nem felejtesz majd el. Bármennyi videót megnézhetsz tőlünk, az élő show erejét egyik sem tudja visszaadni. Gyere el az egyik barátoddal, vagy családtagoddal és éljétek át közösen ezt az élményt! Alig várjuk, hogy találkozzunk Veletek!” – áll a már említett Bódi Tesók közelgő esztergomi eseményén, amely április 20-án, szombaton este 18 órától lesz az Esztergomi Művelődési Házban.

Piac és Sajtnap a Duna-mentén

Április 20-án, szombaton 7 és 13 között a legfinomabb sajtoké lesz a főszerep az Esztergomi Piacon. Ezen a különleges napon nemcsak a piaci árusokkal találkozhatnak az érdeklődők, hanem a különféle sajtok világába is betekintést nyerhetnek. Legyen szó kecske, juh vagy tehén sajtról, frissen készített, krémes állagú vagy hosszan érlelt és szépen öregedő változatokról, mindenféle ízvilágot felfedezhetnek a kilátogatók majd az asztalokon. Természetesen a finom falatokat kísérő nemes italok sem maradhatnak el. A szervezők vendégül látnak néhány közeli pincészetet és sörfőző manufaktúrát is, hogy tökéletes harmóniát teremtsenek az ízek és az italok között. További részletek a Facebookon.

Szemétszedéssel a környezetünkért

A Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete szervezésében közösségi szemétszedésre várják az embereket április 20-án, szombaton reggel 9 órától az esztergomi Palatinus-tónál.

Szörnyek közül szabadulás

Izgalmas program várja az érdeklődőket Tatán, a Fenyves fürdő mellett április 20-án, szombaton délután 15 órától. Németh Gábor Bűvész / Magician ugyanis egy nem mindennapi kihívás elé áll. Mint írja, már több szabaduláson túl van, de most új szintre emeli a tétet. A színpad közepén, két hatalmas Monster Truck között megbilincselt kézzel térdepel majd, és mindössze 20 másodperce lesz arra, hogy kiszabaduljon a bilincsekből, mielőtt a monstrum járművek szétszakítják a testét.

„Ez az esemény nem csak egy szabadulási mutatvány, hanem egy valóságos fizikai és pszichológiai próbatétel, ahol a nézők lélegzet visszafojtva szoríthatnak értem. Gyere és élj át egy felejthetetlen élményt, amely garantáltan a széked szélére ültet! Csatlakozz, és tapasztald meg a feszültséget és drámát, amint élőben követheted végig, hogy a szabaduló művészként képes leszek-e túlélni ezt a halálos kihívást” – áll az esemény Facebook-oldalán.

Föld napja a Kökörcsin háznál!

Április 20-án, szombaton 9 és 12 óra között ingyenes családi rendezvényre várnak mindenkit Esztergomba, a Kökörcsin házhoz. Az esemény alkalmával az érdeklődők megnézhetnek madárgyűrűzést, lesznek udvari népi játékok, vadismereti bemutató, ásványbemutató, birkasimogató, valamint tanösvény túra kilátóval.

Jön az X-Faktor Tatabányára

Az X-Faktor stábja meghallgatást tart Tatabányán most szombaton délután 17 órától. Ha szeretsz énekelni, és jól érzed magad a színpadon, akkor menj el egyéniben vagy duóban a Hegyalja sörözőbe. Viszont, ha a színpad nem a te tereped, de egy barátod, a pasid, a csajod, a tesód, vagy bárki a környezetedből szeret énekelni, ne habozz, hiszen őt is benevezheted! Fontos, hogy vigyetek magatokkal zenei alapokat pendrive-on vagy CD-n, amikre énekelni fogtok, vagy akusztikus hangszert, hogy kísérni tudjátok magatokat. Ha pedig zenekarral neveznétek, akkor vigyetek magatokkal valamilyen bemutatkozó anyagot majd.

Tematikus túra a láthatatlan erődben

„Szeretettel meghívjuk Önt áprilisi tematikus túránkra, melyben a Monostori Erőd múltat idéző kazamatái mellett a korabeli fegyvereket is megismerheti. Az erőd tárlatvezetése közben, csoportvezetőnkkel felfedezheti a kazamata rendszer ritkán látott részeit, melyben a vár védői is szolgálatot teljesítettek. A gyalogtúra egy puskamustrával zárul, ahol még egy 6 fontos ágyút is elsütünk. Legyen Ön az, aki meggyújtja a kanócot!” – áll az izgalmasnak ígérkező komáromi esemény Facebook-oldalán, ahol további részletes információkat lehet elolvasni a szombati programokról és annak időbeosztásáról.

Két napos ismerkedési tanfolyam a Vasalt Utakkal

Két napos Vasalt Utas tanfolyammal várják az embereket április 20-án és 21-én Tatabányán és Várgesztesen. A vasalt utak világával az alábbi módokon lehet majd megismerkedni:

1. nap: Tatabányai via ferrata utak

„A program során megismered a vasalt utak történetét. Megmutatjuk, hogy milyen felszerelés szükséges a vasalt utak biztonságos bejárásához. Tapasztalt túravezetőnk segítségével sajátíthatod el az optimális mozgást a sziklán. Megtanítjuk, mi a teendő abban az esetben, ha elakadsz az úton.”