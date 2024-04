Az 1927-ben épült gőzfürdő gyönyörű eredeti díszében pompázik. Mellette a sarkon tisztiház, majd a sarkon gyógyszertár.

A szabadtéri színház építéséről is vannak képek. Társadalmi munkában készült, s még riportalanyunk, Dallos István is részt vett ebben a folyamatban. Az elsősorban mozinak, szabadtéri színháznak épült létesítményt 1961-ben adták át, és hozzávetőlegesen 1992-től már körbekerítve várta a sorsát.

Látható a Halászkert is még régi fényében.

