Herold Ferenc főszervező elmondta, tavaly ősszel szervezték meg első eseményüket. A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán kertbemutató és virágkötő várta az érdeklődőket, illetve sokféle növényt, gyógyteát lehetett beszerezni. A kicsiket kézműves foglalkozás és csillámtetoválás is várta. A rendezvényre Pekler Zalán olimpiai kvótás sportlövő is ellátogatott.

Pekler Zalán édesanyjával látogatott el a programra

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A művelődési házban több előadást is tartottak. Ketten is érkeztek önerős kertépítőként, és arról számoltak be, teljesen laikusként hogy sikerült szép kertet kialakítaniuk. Szóba került a bio kertészkedés is, valamint a favizsgálat fontosságára is felhívták a figyelmet. Herold Ferenc hortenziákról szóló könyvét mutatta be.

A kertészmérnök arról is beszélt, ha a városban nyitottak rá, szeretnék újra megalakítani a Komáromi Kertbarát Kört, amely korábban működött a településen. Emellett Pekler Zalánnal megnyitották a Virágos Komárom környezetszépítő versenyt is, amelynek a sportoló a fővédnöke.

Herold Ferenc főszervező hangsúlyozta, a fiatal korosztálynak is szeretnék felhívni a figyelmét a kert szépségeire, Pekler Zalán pedig családjával együtt nagyon szereti a növényeket.

Pekler Zalán szívesen segített öntözni

A sportlövő felidézte, gyerekkorában reggeltől estig a kertben volt, szívesen segített nagymamájának az öntözésben is. A hallgatósággal egy személyes történetet is megosztott. Tízéves korában ugyanis volt egy súlyos betegsége, szülei pedig megígérték neki, ha meggyógyult, olyan ajándékot választhat magának, amit csak szeretne.

– Egy tízéves gyerek szerintem videójátékot, vagy focimezt választana, mi viszont az Alsótekeresi Faiskolába mentünk – mondta Pekler Zalán. – Ott beleszerettem egy japán juharba, ami a mai napig kertünk gyönyörű dísze. Minden évszakban más színben pompázik. Azóta is nagy rajongója vagyok a japánkerteknek, a bonsai fáknak. Hálás vagyok, hogy felkértek fővédnöknek, mert fontosnak tartom az én generációmnak is átadni, milyen fontos a környezet szépítése, a kertek rendben tartása.