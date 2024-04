Hormontípus volt a téma, jótékonyság lesz

Balpataki Laura már többször volt stúdiónk vendége, akkor is az egészség volt a beszélgetés fókuszában. Egyebek mellett a tavaszi fáradtságról is beszélt: minden kellemetlen tünete ellenére ez nem betegség, hanem a szervezet normális reakciója, amikor is a téli üzemmódról tavaszira vált át. A tatabányai természetgyógyász több jótékony akciót is szervezett már. Legközelebb, május 20-án szervez előadássorozatot, A változás napja címmel. A bevételeket pedig egy többgyermekes édesanyának ajánlja fel.

