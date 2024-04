Az eseményt szokás szerint Michl József Tata polgármestere nyitotta meg, aki köszöntötte a megívást elfogadó nagyadózókat, illetve megköszönte nekik, hogy nagymértékben hozzájárulnak a város adóbevételéhez. Majd büszkén mutatta be a tatai HelloPisti zenekart, akik A Dal című műsorban bejutottak a legjobb 40 közé. A fiatalok két dallal készült az ünnepségre, amiért természetesen járt a taps.

A nagyadózók ünnepségén Michl József a tatai cégeket érintő városi beruházásokról és tervekről is beszélt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A hangulatos műsor után a foglalkoztatások növelését és a kapacitások bővítését elősegítő uniós pályázati lehetőségekről tartott előadást Kása Ákos szakértő. Többek között a résztvevők megtudták, hogy vármegyénkben nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány jelent problémát. Ehhez az állam különböző munkaerőpiaci programokat hozott létre, amiről egy rövid tájékoztatást is kaptak a jelenlevő cégek képviselői.

A nagyadózók fontosak a városnak

Majd Michl József mondott beszédet ahol többek között arról is beszélt, hogy a város fejlődéséhez, üzemeltetéséhez jelentősen hozzájárulnak azok az adóforintok, amelyek az önkormányzat bevételeit, Tata költségvetését gyarapítják. Ehhez, az iparűzési adón keresztül a városban működő cégek, egyéni- és társas vállalkozások is hozzájárulnak.

– Tatán több mint ötezer vállalkozás van bejegyezve, ebből mintegy háromezer, ami városban végzi a tevékenységét. Több mint 800 olyan cég van, akikkel az önkormányzat szinte napi kapcsolatban áll – kezdte beszédében a polgármester. Hozzátette, hogy a tatai vállalkozások által befizetett iparűzési adó a város adóbevételének közel 80 százalékát teszi ki. A polgármester azt is elmondta, hogy bár egy kiemelkedő adózója van Tatának, de a bevételük 60 százalékát 50 cég adja. Így nem kell attól tartani, hogy ha egy cég megszűnik, akkor jelentős bevételtől esik el a város. De a városvezető kitért a Tatán zajló beruházásokra, lehetőségekre és pályázatokra is, amik szintén fontosak lehetnek a helyi cégek, illetve munkavállalóik számára. A polgármester arról is beszélt, hogy évek óta rendszeresek az önkormányzat által szervezett kötetlen vállalkozói találkozók is, melyeknek célja a helyi vállalkozók, valamint a város és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolat építése, erősítése.