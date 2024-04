A másik csoport pedig kipróbálhatta, hogy bizony a liszt őrlése is egy nehéz feladat és bizony könnyen el lehet fáradni benne. A barázdás aljú malomkövek közé a garaton keresztül beszórják a búzaszemeket, majd malomkő tekerésével lehetett összetörni a szemeket. Ahhoz, hogy a kenyérsütéshez elég finom lisztet kapjanak legalább négyszer kellett átőrölni a búzát. De a szitálást is kipróbálhatták, az így elkészült lisztet pedig magukkal vihették az óvodába.

Az ovisok is kipróbálhatták, hogy milyen nehéz kézzel megőrölni a búzát

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Maradandó és jó emlékek

A múzeumpedagógus azt is elmondta, hogy május-június hónap a legnépszerűbb, akkor nagyon sok osztálykiránduló csoport érkezik az ország számos pontjáról. Év közben pedig főleg a helyi, illetve a környékbeli óvodákból és iskolákból jönnek.

A szakember szerint a gyerekek nagyon élvezik a foglalkozásokat és ügyesek is. A visszatérő csoportok emlékeznek a hónapokkal korábbi feladatokra is, ha egy-egy elem újra felbukkan a játékban. A foglalkozásoknak pedig pont ez a célja, hogy maradandó és jó emlékekkel térjenek haza a múzeumból a résztvevők.