A Cserhát-Munkácsy- és Holló László-díjas, Kunst Meister festőművész, Simon M. Veronika már korábban ajánlott fel műveit a Benedek Elek Általános Iskola számára. Az intézmény nagy becsben tartja ezeket az alkotásokat, az aula folyosóját ékítik, így a művészet is megjelenik az iskola falai között.

Művészet: Simon M. Veronika festményei ékítik az iskola falait

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Fókuszban a művészet

A magyar költészet napja alkalmából tartott rendezvényen személyesen is meg tudták köszönni a festőművész ajándékát, hiszen Simon M. Veronika is ellátogatott a bakonyszombathelyiekhez. Ám nem ő volt az egyedüli vendég, Stancsics Erzsébet költő, író szintén a bakonyaljai településre érkezett, aki nem mellesleg Táncsics Mihály testvérének ükunokája. A tanulók egy kiváló előadáson vehettek részt a két alkotó közreműködésének köszönhetően. Saját költeményeiken kívül, megzenésített versekkel ismertették meg a gyerekeket, akik kiemelkedő költők és írók portréit is megcsodálhatták. Az intézmény pedagógusai és tanulói a vendégeikkel együtt az Ősi Kovács Alkotóműhely Egyesület tagjait is körükben köszöntötték. Úgy, mint Erdélyi Tibor elnököt, előadóművészt, Tóth Göndöcs Ildikó költőt, Kisprumik Anita író-festőt és Erdődy Maya költőt. Simon M. Veronika, művésznevén Simone, többek között Ácsteszér díszpolgára. Sorozatokat fest, húsz fejlesztés alatt álló festménysorozata: régi mesterségek, híres emberek, meditatív képek. Több mint nyolcszáz egyéni kiállítása volt már – ezzel magyar rekorder lett – hazánk minden vármegyeszékhelyén, továbbá tizennyolc ország városaiban. Százkilencvennél is több kötetet illusztrált, Magyarországon és a határon túl.

Stancsics Erzsébet munkássága

Táncsics Mihály leszármazottja, Stancsics Erzsébet nyolcvan évvel ezelőtt február 29-én született Székesfehérváron. Zenekonzervatóriumot végzett karvezető tanszakon, majd Egészségügyi Főiskola hallgatója volt. Eddig hét verses- és hét prózai kötete jelent meg, és több mint százhúsz antológiában vett részt. 2007-ben átvette Táncsics Mihálynak adományozott posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést. Folyóiratok közlik írásait, tudósításait, kutatásait. 2017-ben a British Enciklopédia jelentette meg életrajzát, és még ebben az évben Ácsteszér díszpolgára lett. 2019-ben élettörténete bekerült Magyarország Videós Arcképcsarnokába. Számos kitüntetést kapott munkásságáért.

Programok az intézményben

Nem csupán színes programokat szerveznek az általános iskolában, különböző pályázatokra is jelentkeznek. A K&H állatbarát ligetek elnevezésű felhívására a bakonyszombathelyi intézmény is sikeresen pályázott. Ennek keretében a 10 millió Fa Alapítvány kihelyezett az udvaron négy fát, huszonnégy cserjét, két madárodút, egy madáritatót, valamint egy madáretetőt. A növények elültetésében a második osztályosok nagy örömmel segítettek. A liget ünnepélyes átadásán részt vett Kissné Németh Ildikó, a pályázatot kiíró K&H Bank Zrt. területi vezetője. Az elültetett növényeket gondozni fogják az intézmény munkatársai, és természetesen a tanulók is.