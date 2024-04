Azt már korábban megírtuk, hogy a vizek városában ötödjére indul a polgármesteri tisztségért Michl József. A kormpánypárti városvezető mellett három most is aktív testületi tag (Horváthy Lóránt, a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tagja, Robozné Schönfeld Zsuzsanna, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese, és dr. Varga András, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke) mellett öt új aspiráns indulna képviselőjelöltként: Dr. Szerencsi Richárd, Kiss Tamás, Klement Diána, Gönczy Mihály és Rónavölgyi-Varga László.

Michl József jelenlegi polgármester ötödjére is indul a városvezetői posztért

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

A Fidesz-KDNP jelöltjeit megismerhettük, mellettük az elmúlt napokban két másik tömörülést nyilvántartásba is vett a Területi Választási Bizottság, mint jelölő szervezetet. A jelöltjeik egy része ismert lehet Tata lakóinak, és nem pusztán azért, mert a városban élnek. Az annak idején a tóparti szállodaépítést ellenző civilek ugyanis azóta több csoportra bomlottak (többen személyes ellentéteket is emlegetnek), és most külön színekben is indulnak a júniusi választáson, illetve mutattak be jelölteket.

Több kihívója már van Michl József polgármesternek

A FÜGE-Függetlenek Együtt Egyesület, bár kérte rövidített nevének feltüntetését a szavazólapon, a választási eljárás során nem használhatja azt, ugyanis a TVB szerint utóbbi megegyezik a Független Gyógyszertárak Egyesületének bíróságon is bejegyzett rövidítésével. A másik csapat, a TETT - Tegyünk Együtt Tudatosan Településünkért Egyesület pedig nem használhat majd egy másik célból, más által létrehozott, korábbi civil összefogásban használt logót és feliratot majd az íveken.

A logóhasználat kérdése azért is érdekes, mert a meg sem valósult tóparti szállodaépítés okán népszavazást is kezdeményező csoport azóta több részre bomlott, vannak, akik most a két külön csoportban képviselőjelöltek például. Egyes információink szerint a TETT színeiben épp polgármesteri tisztségre törő Szalay Ildikó személye miatt. Többen nehezményezik ugyanis, hogy úgy furakodott és maradt a rivaldafényben, hogy érdemben nem segítette kellőképpen a munkát, ellentétben másokkal. Ő maga viszont arról ír, hogy „hazug papíroroszlánokkal” nem harcol. Egyesülete közösségi médiában elérhető kampányvideójában viszont úgy fogalmaztak: ők védték meg a tópartot, csak ők tudják megvédeni például a turistáktól Tatát. A sárdobálásból a FÜGE polgármesterjelöltje egyelőre kimaradt, bár a mentőállomásvezető Kvittung Dánielt azért néhányan megcimmogták korábban, hogy miért nem vett részt a városi, március 15-i ünnepségen.

Logóként nem használható a korábbi szlogen

A Komárom-Esztergom Vármegyei Területi Választási Bizottság ugyan nyilvántartásba vette a TETT - Tegyünk Együtt Tudatosan Településünkért Egyesületet, mint jelölő szervezetet a választásokra, ugyanakkor nem engedélyezte, hogy a korábban a tatai, tóparti szállodaépítést ellenző mozgalom során használt, minimálisan továbbalakított logót használják (például a szavazólapokon).

Az egyesület fellebbezett, így a Nemzeti Választási Bizottság elé (NVB) került a logó ügye, amely helyben hagyta a helyi döntést, mondván, a szervezet rövidített nevén kívül elhelyezett „STOP AVALON! 2020” felirat nem mutat összefüggést sem a szervezet nevével, sem annak rövidített nevével, pláne nem egyedi, kizárólagos összefüggést az egyesület tevékenységével, ellenben számos más civil szervezet, csoport hangoztatta szlogenként a beruházás megakadályozására, a mostani használata pedig az NVB szerint alkalmas lehet a választópolgárok megtévesztésére. Szlogenként viszont használhatják azt. Az ügy pikantériája: az eredeti logót a helyhatósági választáson most induló másik csapat egyik képviselőjelöltje tervezte. Őt úgy tudjuk, korábban ki is tiltották a mozgalom zárt Facebook-csoportjából.