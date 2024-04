A Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány együttműködése közel egy évtizede tekinthető a hazai pénzügyi edukáció zászlóshajójának, amelynek segítségével a középiskolások mellett a 7-8. osztályos diákok, valamint tanáraik és szüleik is összemérhetik tőzsdei ismereteiket, és kipróbálhatják befektetési érzéküket. A legaktívabb mentorok egyike, mint megtudtuk, tatabányai.

A BÉT Részvényfutam célja a tőzsde működésével, a befektetési lehetőségekkel és a tudatos megtakarítás alapú öngondoskodással kapcsolatos ismeretterjesztés. A játékosok március 4. és 28. között, 18 kereskedési napon keresztül tőzsdézhettek, kétmillió forint értékű virtuális tőkével gazdálkodva. A kereskedést a BÉT-en jegyzett, Prémium kategóriájú részvényekkel bonyolíthatták le a résztvevők. Az idei versenyen az indulók száma elérte a tavalyi rekordév szintjét: közel 2.400 tőzsdecápa regisztrált, akik a tavalyinál közel 25 százalékkal több, összesen 40.234 kötést bonyolítottak a négy kereskedési hét során.

A versenyzők minden nap három kérdésből álló kvízt is kitölthettek, amelyekért plusz pontokat kaphattak. Ha minden kvízt helyesen kitöltött egy játékos, akkor induló tőkéjét akár 9 százalékkal is megnövelhette. A kvízekkel megszerzett tudást azonban helyes tőzsdei döntésekkel is bizonyítani kellett ahhoz, hogy dobogós helyezést érhessen el a versenyző. A tanulók versenyét a Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola versenyzője nyerte 28,77 százalékos hozamával, a második helyen az Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium tanulója végzett 20,05 százalékos hozamot elérve, míg az összesítésben a harmadik helyet a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium diákja szerezte meg 19,56 százalék hozamot realizálva. Külön elismerésben részesültek a legaktívabb mentorok is.

A BÉT 100 ezer forint értékű ajándékutalványait kapja Kiss Zoltán, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Takácsné Horváth Ágnes, a Sárvári Tinódi Gimnázium, valamint Záray Dániel, a Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum tanára. A tatabányai technikum elkötelezettségét a pénzügyi ismeretek oktatása mellett a mostani siker mellett jól jelzi, hogy az idei BankCode versenyen az ország legaktívabb résztvevője volt, rekordszámú, 158, egyenként három-három fős csapatot nevezett be a viadalba.

A vármegye több másik iskolája is aktívnak bizonyult idén a pénzügyi tudatosságot célzó országos programokon: Komárom-Esztergom vármegye 31 tanintézményéből 5000 diák csatlakozott az idei országos PÉNZ7 rendezvénysorozathoz. A 2023/2024-es tanév idei egyik utolsó pénzügyi megmérettetése egyébként a három fordulóból álló Nagy Diák Pénzügyes Teszt, amelynek online kérdéssora május 5-ig tölthető ki a Nagy Pénzügyes Teszt oldalon. A legeredményesebb tíz versenyző izgalmas élő kvíz során mérheti össze a tudását május 24-én a 31. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. A tesztet bárki kitöltheti, de az értékes nyereményekért zajló versenyben a 14-20 éves kor közötti középiskolások vehetnek részt.