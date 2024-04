Korábban a tóparton, de néhány éve már a település központjában állítják fel Réde ékét. A májusfa mellett egy különleges eszközzel is gazdagodtak a helyiek.

Közös erővel díszeleg Rédén idén is a májusfa

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– A májusfa állítás hagyományőrzés. De nemcsak azzal a számítással, hogy mi őrizzük a hagyományt, hanem azzal is, hogy az unokáink is őrizzék. Most először kinyomtattuk az előző évben és az idei évben idáig született gyermekek nevét, amelyet feltűztünk a fára, így nekik is állítjuk most. Próbálunk példát mutatni, hogy ötven év múlva is megmaradjon ez a tradíció – kezdte Farkas Lajos, a település polgármestere, aki hozzátette:

– A gyerekek nélkül nincs jövő. Nekik építettük az óvodát, fejlesztettük az iskolát, a játszóteret, és, amire szükségük van és forrásunk van, azt meg is adjuk nekik.