A Magyary-terv 3.0 is téma volt az áprilisi tatai testületi ülésen. Michl József (Fidesz-KDNP), Tata polgármestere elmondta, hogy a vitairatnak az összeállításához azok a fórumok szolgáltak kiindulópontként, amelyeket 2020. január és március között rendezett az önkormányzat a városházán, illetve a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt egy alkalommal a Tatai Televízió nyilvánossága előtt. Az ebben az időszakban szóban és írásban érkezett javaslatok, észrevételek beépítésével született meg az a szöveg, amely nemcsak a Magyary-terv harmadik változatához, de részint az önkormányzat 2025-ig szóló Gazdasági Programjához is alapul szolgált.

A Magyary terv 3.0-ról is szó volt az áprilisi tatai testületi ülésen

Fotó: Tata.hu

A tata.hu összefoglalója szerint a fórumokon túl az önkormányzat több olyan városfejlesztési dokumentumot is készített, vagy vizsgált felül, amelyek szintén hozzájárultak a vitairat megalapozásához. Illetve még kidolgozás alatt, vagy véglegesítés előtt álló dokumentumok is szerepelnek benne. Ilyen többek között a Környezetvédelmi Program, a Gyermekjogi Stratégia, az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv, a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv, valamint a Tatai Művelődési Központ felújításához kapcsolódó tervek, koncepciók és tanulmányok is. Ezek mind hozzájárultak a vitairat megszületéséhez.

A Magyary-terv része a Tata Szíve Program is

Mint arról a Kemma.hu is beszámolt: a Magyary-terv 3.0 vitairatát idén márciusban adta közre az önkormányzat, lehetővé téve, hogy a tataiak elektronikusan vagy írásban véleményezzék. Emellett 17 alkalomból álló szakmai fórumsorozatot hirdetett, amelyen a már meglévő városi egyeztető testületek tagjai és az egyes szakterületek képviselői mintegy 260-an vettek részt. Az észrevételek beépítését követően kialakított újabb szövegváltozatot tárgyalták áprilisi ülésükön a képviselők.

Akár már jövőre is elkezdődhet a Tata Szíve program keretében a tatai művelődési ház felújítása

Forrás: Beküldött

– Hálásan köszönöm mindenkinek a részvételét a vitairat egyeztetésében, a ma elhangzott képviselői hozzászólások megerősítettek abban, hogy jó irányba fejlesztettük tovább a Magyary-tervet és egy hasznos, hosszútávú városfejlesztési programot tudunk letenni az asztalra. Június 9-én a tataiak szavazatai alapján egy új képviselő-testület tagjainak neveit ismerhetjük majd meg, viszont a jelenlegi testület még októberig mandátumban lesz, s én szeretném nyáron egy közös találkozóra hívni a régi és új testületi tagokat, hogy közösen gondolkodjunk a Magyary-tervről, és így tudjuk ősz elejére véglegesíteni azt – mondta a polgármester a testületi ülés után.

A Tata Szíve Programban a város 2021-ben építészeti tervpályázatot hirdetett, amelynek lényege, hogy a Magyary Zoltán Művelődési Központ, a volt rendelőintézet és a vár környezete teljesen megújulhasson.