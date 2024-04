Tata ad otthont idén az MFE Magyar Famászó Bajnokságnak. A Magyar Faápolók Egyesülete szeptember 13. és 15. között tartja a rendezvényt az Öreg-tó partján.

Magyar Famászó Bajnokság bemutató

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Magyar Famászó Bajnokság Tatán

– Ez egy rohamosan fejlődő, viszonylag új szakma. A technikát mutatják be a kollégák, mi is a famászás, valamint, hogy a modern technikája mi a műfajnak – kezdte Ócsvári Gábor, Magyar Faápolók Egyesületének elnöke, aki hozzátette:

– Ez egy nemzetközi verseny, megszabott versenyszámokkal. Mintegy tíz éve zajlanak ilyen megmérettetések hazánkban. Speciális eszközöket kell használni ilyenkor. A legfontosabb a biztonság, ez az alapja a versenynek.

Mindenki saját eszközzel mászik, de a megmérettetés előtt van egy ellenőrzés. Ami nem felel meg az előírásoknak, az nem használható. A faápolók a lakókörnyezet fáinak egyedi gondozását és fenntartását végzik. A faápolás egy gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a mesterséges

környezetben álló fákkal kapcsolatos tevékenységeket, a faültetéstől, az alpin technikával végzett ápoláson át - utolsó esetben a fa cseréjéig /kivágásáig/.

Hazánkban a faápolók szakmai képzését és a fák érdekeinek védelmét a Magyar Faápolók Egyesülete (MFE) végzi, így a Magyar Famászó Bajnokság is az MFE égisze alatt szerveződik. Famászó versenyeket már egészen régóta rendeznek, az első hivatalos eseményt 1976-ban, az USA-ban tartották a International Society of Arboriculture (ISA) szervezésében. Az ISA egy olyan szervezet, ami világszinten egyesíti a

famászókat és fákkal dolgozókat.

– Ismeretterjesztő programokat is szervezünk, a tervünk része az is, hogy ismeretterjesztő konferenciákat is hozunk. Szakembereknek is: favizsgálóknak és faápolóknak – tette hozzá.