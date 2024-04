Mint arról lapunk is beszámolt Dávid Balázs esztergomi gátőr fiatalkora óta természetszerető és tisztelő embernek vallja magát. Mindennapi feladatai mellett az élővilág megismerésére is rengeteg energiát fordít, mi több a madarak téli etetése is rutinná vált az életében. Tavaly ősszel jó barátjával, Takács Norberttel kitalálták, hogy közösen a Magyar Madártani Egyesület (MME) útmutatásai alapján madárodúkat fognak készíteni.

Gyűrű került a madárodúk fiatal lakóira Leányváron.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A hobbijuk olyannyira a szenvedélyükké vált, hogy immár 206 darab madárotthonnál tartanak, melyek közül többet intézményeknek adományoztak, de van jó néhány példány, melyeket ők helyeztek ki esztergomi közterületekre. Került még madárodú Leányvárra, Mogyorósbányára és Pilismarótra is.

Mivel általánosságban véve odvas fák hiányában a településeken nehezen találnak megfelelő fészkelőhelyet az egyes madárfajok, így kiemelten fontos az odúk kihelyezése. Dávid Balázs és Takács Norbert közös kezdeményezésük kezdete óta folyamatosan ellenőrzik, hogy hol leltek otthonra barát-, kék- és széncinegék, vagy netán más fajok egyedei. Örömmel tapasztalták, hogy a 206 madárotthon felében van bármiféle madártevékenység.

– Még korábban az odúkészítésről meséltem Vizkert Andrásnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága természetvédelmi őrének, aki elmondta, hogy bizonyos feltételekkel van lehetőség madárgyűrűzésre. Így jött az ötlete annak, hogy ha találunk már elég fejlett fiókákat, akkor mindenképpen értesítem őt és megbeszéljük, hogy mikor lehet gyűrűzni – mondta.

Meggyűrűzték a madárodúk lakóit

A napokban Dávid Balázs, Takács Norbert, Vizkert András, Reizer Kata, az Esztergom Madárakol Természetvédelmi Egyesület társalapítója is felkereste a leányvári óvoda udvarán, illetve a sportpályánál lévő odúkat, melyekben széncinege és mezei veréb fiókák keltek ki. Az ellenőrzés során Mezei Ferenc, Leányvár falugondnoka is a segítségükre volt.

– Azért is gondoltunk korábban arra, hogy iskolák és óvodák udvarára is kerüljenek madárotthonok, hogy egy kicsit hassunk a fiatalok szemléletmódjára. Ha pedig ők is részt vesznek a madárgyűrűzésben, akkor már más véleménnyel lesznek a természetvédelem fontosságáról is – mondta Dávid Balázs.

Leányvár után Mogyorósbányán is megtekintették a széncinege fiókákat és nagy eredménynek tartja, hogy Esztergomban kikelt barátcinegével is találkoztak, ugyanis ennek a fajnak az egyedei ritkán fészkelnek mesterséges odúkban.