Az idén is elkezdődött a Civileké a ház egyhetes rendezvénysorozat. A Kölcsey ünneplésével kezdődött és sportnappal folytatódott, amit Likerecz Gyöngyi oroszlányi súlyemelő nyitott meg.

Likerecz Gyöngyi olimpikon súlyemelő nyitotta meg az oroszlányi sportnapot

Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24 Óra

Már délelőtt 10 órakor benépesült a bányászváros főtere. A röplabdások bemelegítettek, miként a karatésok is. Torma Lajos kerékpáros szakosztályvezető felsorakoztatta egymás mellé a riksákat, ami egész nap várja leendő utasait. Arrébb tollasoztak és gyakran gurult a hálóba a focilabda is. A legtöbben a szabadtéri színpad köré gyűltek, Likerecz Gyöngyi nyitóbeszédére. A sportoló, aki mára visszavonult, beszélt egyebek mellett oroszlányi emlékeiről és arról is, 14 éves kora óta a tatai edzőtáborban töltötte élete nagy részét.

– Soha nem késő elkezdeni egészségesen élni – kezdte beszédét a sportoló, aki szerint a mozgás az emberi kapcsolatok kialakításában is fontos szerepet játszik. Példaként megemlítette, hogy minden barátját a sportnak köszönheti. A fiataloknak azt üzente, hogy az online térben soha nem fognak barátokra lelni. – Egy telefontól sosem kaptok biztató szót, vagy baráti ölelést. Persze, nem azt mondom, hogy mindenki legyen élsportoló, de mozogjon. Ne feledjük, az egészség nem megvásárolható – zárta szavait és mindenkinek jó sportolást kívánt.

Meglepetésműsor: flashmobbal örvendeztette meg a Silhouette a közönséget

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Likerecz Gyöngyit meglepetés követte

A tömeg egyszerre megfordult. A színpaddal szemben, a sorok között kialakult egy csoport. A Silhouette flashmobot adott elő. Majd felengedték a szabadságot jelképező galambokat. A színpadon pedig Kóros József, a kerékpárosok legidősebb tagja emlékkupát vehetett át Torma Lajos szakosztály vezetőtől. A 80 éves aktív szépkorú tavaly 10 ezer kilométert kerékpározott, 70 évesen pedig 10 óra 34 perc alatt tekerte körbe a Balatont.

Járt az elismerés Harisch Rolandnak is, aki 2023-ban 24 ezer 22 kilométert kerékpározott.

A nap további részében is a sport volt főszerepben. Többek között zumbások, táncosok, súlyemelők, ökölvívók, jógások, teniszezők és karatésok lepték el a főteret, ahol oviskosár is volt. Rubint Réka alakformáló edzésén voltak a legtöbben.