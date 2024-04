A Kék Madár szintet lépett, s az idén már közösségként működik – kezdte köszöntőjében Sugár Gabriella, a Léleksegítő Alapítványon belül működő csoport alapítója. Szakemberek segítik a munkájukat, amellyel hidat képeznek a hivatalok, az oktatási rendszer és az autizmussal élő gyerekeket nevelő szülők között. Megannyi programot szerveznek város, és megyeszerte, amelyek a megértést, a mások elfogadását szolgálják. Sugár Gabriella bejelentette: az idén elindulhat az önormányzat támogatásával, a Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének együttműködésével a Kék Pont, egy információs központ. Emelett az alapcsony támogatási igényű, már nem tanköteles korú autistáknak autizmusspecifikus támogatást szeretnének nyújtani, hogy segítsék őket a munkába állásban, a munkáltatókat pedig a befogadásukban.

Autizmus viágnapja: Kakuk Tamás nyitotta meg Szekeres Katalin Réka és Vály György kiállítását

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

-Munkánkkal ma már minden embert segítünk abban, hogy közelebb kerüljön a különböző eltérések elfogadásához. Mert nincs két egyforma ember, s a másik elfogadása néha nagy feladat. Éppen ezért a Kék Madár Közösség széles spektrumú tevékenysége ma már mindenkihez szól - mondta Sugár Gabriella.

Kakuk Tamás nyitotta meg a kiállítást. Szekeres Katalin Réka és Vály György, a közösség kamasz klubjának tagjai mutatkoztak be. Kiemelte: a képek és fotók arról árulkodnak, hogy alkotásaik nem csak nekik, de a nézőknek is örömet szereznek, mert ezek a művek tehetséggel, és művészi értelemben is, sajátos látásmóddal készültek. A kiállítás áprilisban több tatabányai helyszínen is megtekinthető.

Barkó Sára, a Weiner Leó Konzervatórium zongora szakos növendéke varázsolta el zongorajátékával a zeneiskola nagytermének közönségét. Az ifjú tehetség első osztályos korától zongorázik, majd később hat évig hegedűn is játszott. Első koncertjét 2019-ben az Autizmus világnapján tartotta. A konzervatóriumban tanára Kiss Gyula, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, aki közreműködött a koncerten.

Az előadók hatalmas tapsot kaptak. Kotta nélkül, szívből jövő örömzenéjük lélekemelő volt a közönség számára.