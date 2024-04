Kitüntetések átadásával és egy perces néma főhajtással kezdődött az oroszlányi képviselők legutóbbi ülése. A lakossági adók is terítékre kerültek a bányászvárosban.

Lakossági adókról döntöttek az oroszlányi képviselők, miután kitüntetéseket adtak át a tűzoltóknak

Fotó: oroszlany.hu / Forrás: Beküldött

Takács Károly Fidesz-KDNP-s polgármesterjelölt választási programjában is olvasható, hogy tavaly a lakosság terhére bevezetett gépjárműtárolók építményadóját és a magánszemélyek kommunális adóját is eltörölné megválasztása esetén és felébresztené az alvó Oroszlányt. Ezt most egyhangúan megszavazták az oroszlányi képviselők a legutóbbi testületi ülésen.