Egy régi építésű ingatlan energetikai korszerűsítése pusztán önerőből igen nagy feladatnak számít, éppen ezért sokan bele sem vágnak, vagy maximum apránként, több év leforgása alatt végzik el a szükséges munkálatokat. Pedig köztudott, hogy egy adott épület fenntartási költségeit jelentősen befolyásolják, hogy milyen nyílászárókkal és fűtési rendszerrel rendelkezik, illetve hogy rendelkeznek-e szigeteléssel a falak. A magyar kormány nemrégiben bejelentette, hogy egy új, 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási programot indítanak az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére. Elvben minden olyan ingatlanra igénybe lehet venni a támogatást, amelybe bevezették a gázt, illetve amelyben életvitelszerűen laknak.

A homlokzat szigetelése az egyik legfontosabb lépés az energetikai korszerűsítés terén.

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Szabad Föld

A kormany.hu-n olvasható, hogy egymillió forint önrész mellett maximum 6 millió forint támogatásra pályázhatnak az érdeklődők. Ennek az összegnek a fele vissza nem térítendő támogatás, a másik fele pedig kamatmentes hitel, melyet nyolc év alatt kell visszatörleszteniük a jelentkezőknek. Egyes kalkulációk szerint várhatóan országos szinten 20 ezer családi ház energetikai korszerűsítése is megvalósulhat a program segítségével.

Nyílászáró cserével is jelentős energiacsökkentés érhető el.

Fotó: Katona Tibor / Forrás: Zalai Hírlap

Utcakép szempontjából is hasznos az energetikai korszerűsítés

Száfián István tatabányai építőipari vállalkozó véleménye szerint a program révén a kis létszámú, néhány alkalmazottat foglalkoztató cégek számíthatnak inkább megrendelésekre a lakosság részéről. Tapasztalati szerint ahol anyagi lehetőségek híján az előző években csak a nyílászárókat tudták kicserélni, ott most a támogatás felhasználásával tovább folytatódhat a korszerűsítés. Úgy véli, hogy inkább a kistelepüléseken élők fognak élni a pályázattal.

Dankó Kristóf okleveles építészmérnök, Dorog alpolgármestere szerint a régi, elavult ingatlanok esetében a homlokzat szigetelése, illetve a nyílászárók cseréje nem csak energiahatékonyság, hanem településképi szempontból is előnnyel járhat. Említette, hogy a szigetelés, nyílászárócsere és a régi gázkazán kondenzációs készülékkel való kiváltása esetén jelentős energetikai megtakarítás érhető el, a rezsiköltség akár felére is csökkenhet. Ugyanakkor azt javasolná a pályázóknak, hogy a beruházások elvégzése előtt kérjék ki szakemberek, például energetikusok véleményét is.