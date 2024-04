Egy szülőnek talán nincs is annál rosszabb érzés, amikor gyermeke szenvedését tehetetlenül nézi. Az elmúlt hetekben Gruber-Markotics Fanni pontosan ezt az érzést élte át, amikor kislánya, Evolett Zoé - becenevén Letti - egyre rosszabb állapotba került. A két éves tündéri kislány végül annyira rosszul lett, hogy a tatabányai kórházba kellett bevinni. Fanni a Kemma.hu-nak mesélte el, hogy mi történt kislányával és mennyire hálás a kórház dolgozóinak.

A két éves Evolett Zoé fuldokló köhögéstől. már alig kapott levegőt. A tatabányai kórházba került.

Fotó: Beküldött

– Nem is tudom hol kezdjem. Szárnyak nélküli angyalok voltak a napokban mellettünk – kezdte Fanni, akit eddigi élete legnehezebb napjain segítették át a tatabányai kórház dolgozói.

– Az elmúlt nehéz napokat túlélve még egyszer szeretném itt is megköszönni az egész tatabányai Gyermekintenzív Osztálynak, hogy ennyire nagy odaadással, szeretettel voltak felénk. Nem lehetek elég hálás, hogy kislányomnak megteremtették azt a légkört, hogy ne rossz emlékekkel jöjjön haza, s hogy ne azt érezze, kórházban van. Sőt még egy kis meglepetéssel is készültek neki – mondta hálásan az édesanya, aki el is mesélte, hogy hogyan kerültek be a kórházba.