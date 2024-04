A Komáromi Napok hagyományosan a két város közös ünnepi testületi ülésével kezdődik, melyet április 26-án rendeznek meg felváltva Észak- és Dél-Komáromban. Ezúttal a rendezvénynek az észak-komáromi Tiszti Pavilon ad otthont, itt adják át a kitüntetéseket, a Pro Urbe-díjat, a díszpolgári címet és a polgármesteri elismeréseket.

Tavaly a Csillagerőd adott otthont a Komáromi Napok ünnepi testületi ülésének

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Dél-Komáromban csütörtökön rendezik meg a történész konferenciát a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban, 14 órakor pedig az Erőd-kupa futóverseny rajtol.

Pénteken az ünnepi testületi ülést követően a Jókai ligetben megkezdődnek a színpadi programok. Ahogy minden alkalommal, most is a város fúvószenekara ad koncertet 17 órától. Később Caramel és az Ocho Macho érkezik a színpadra.

Szombat reggel túrázni lehet menni, 13 órától pedig gyerekprogramok kezdődnek a Jókai ligetben. Ezen a napon fellép az Abba Sisters, a Margaret Island, majd a Republic, végül Rico és Miss Mood.

Vasárnap Koppánymonostorról indul kerékpáros túra, 10 órakor pedig kezdődnek a koncertek a ligetben. Fellép a Past Vibes, Mystery Gang, Herczog Ricsi, Peter Srámek, a Road, majd a P. Mobil. Emellett a gyereksátorban egész nap báb- és meseelőadások várják a kicsiket.

Hétfőn 18 órakor Jókai Mórra emlékeznek a ligetben, majd kedden újra délelőttől folytatódnak az események. 12 órától előadást tart Zacher Gábor, 19 órakor pedig Nagy Feró és a Beatrice ad koncertet.

Szerdán 10 órakor rajtol a Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai futóverseny, ami Dél-Komáromból, a Szabadság térről rajtol, és Észak-Komáromban, a városi sportcsarnoknál ér véget. A ligetben újra lesz Miénk a színpad! ahol helyi óvodások, iskolások és nyugdíjasok lépnek fel. A Garabonciás Táncegyüttes ugyancsak színpadra lép, fellép Szulák Andrea is, majd Hevesi Tamás koncertjét hallhatják az érdeklődők. A bulit az Elektron Band koncertje zárja.

Észak-Komáromban is rengeteg programmal készülnek, fellép mások mellett Horváth Tamás és a Neoton Família is. Mostantól már az Európa Udvar is része a programoknak, újabb kézműves utcák nyílnak és borászatok is bemutatkoznak.

A Komáromi Napok a szabadságharcnak is emléket állít

Ahogy Molnár Attila polgármester az eseményről szóló sajtótájékoztatón korábban elmondta, a Komáromi Napok kezdetének időpontja azt idézi fel, amikor 1849. április 26-án a magyar honvédek szétzúzták az osztrák császári sereg ostromgyűrűjét. A dicső ütközet tiszteletére 1992 óta e jeles dátum a város ünnepnapja, a programsorozat kezdete. Az Észak és Dél-Komárom által közösen szervezett a Komáromi Napok mindemellett szól a példamutatásról, a barátságról, a szeretetről, de leginkább az összetartozásról.