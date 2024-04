Madarász Tímea tájékoztatása szerint a 16 méter magas létesítmény átépítése során a torony meglévő szerkezetének minél nagyobb mértékű megtartása mellett alakítják kilátóterasszá az építmény felső szintjét.

A feljutást biztosító lépcső a külső kontúrhoz illeszkedve halad majd, a "szintenkénti" pihenőket a város felőli oldalon építik ki. A torony meglévő fényei megmaradnak, de éjszakai használatot biztosító megvilágítással is ellátják. Az önkormányzat a beruházásra 207 millió forint európai uniós támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP).

Az aknatoronyból kialakítandó kilátó kiegészíti a közelben lévő Reimann Bányászattörténeti Múzeum turisztikai kínálatát. A kiállítótérben a 230 éves múltra visszatekintő szénbányászatnak állítanak emléket.

Dorog térségében a szénbányák szállításra használt alagúthálózatának hossza a legnagyobb kiterjedése idején meghaladta a 36 kilométert. A járatok az Annavölgy, Csolnok, Dorog, Sárisáp és Tokod településhez tartozó bányákat kötötték össze. A második világháború idején az alagutak több ezer ember számára szolgáltak óvóhelyül.

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a 2023-as rendezvényekről és beruházásokról, illetve a 2024-es fejlesztésekről is tájékoztatót tartott dr. Tittmann János polgármester a dorogi közmeghallgatáson még tavaly novemberben. Dr. Tittmann János a tájékoztató végén árulta el, hogy az egyik legnagyobb projekt a kálvária tetején található aknatorony kilátóvá alakítása lesz, melyre a TOP Plusz-ban elnyert támogatás révén nyílt lehetőség. Egyúttal megjegyezte, hogy a projekt részeként lehetővé válik a stációk között gyalogos közlekedési út és világítás megépítésére is.