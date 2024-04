A Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKIK), valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) közös szervezésében kiberbiztonsági konferenciának adott otthont a barokk kisváros.

Kiberbiztonsági és kommunikációs szakértő, Bor Olivér volt a konferencia első előadója

Fotó: Zetovics Márió

Az érdekes előadásokkal tarkított programnak az Ökoturisztikai Központ emeleti nagyterme adott otthont. A résztvevők között számos cég és vállalkozás képviselője volt jelen, köztük a Magyar Suzuki Zrt. operatív igazgatója, Dr. Fejesné Gyurján Ildikó is. Őket Zoltai Dániel, a KEMKIK titkár köszöntötte. Elmondta, a kamara a saját bőrén is tapasztalta a közelmúltban, hogy a kibervédelem mennyire fontos egy cég, vagy vállalkozás életében, de még magánszemélyek esetében is hangsúlyos szerepet kap. Elsőként Bor Olivér, kiberbiztonsági és kommunikációs szakértő, egyetemi előadó tartott érdekes és hasznos előadást a kibervédelem fontosságáról és az elmúlt évek tapasztalatairól. Őt Király Anna és dr. Bencsik Balázs követte, akik előadásában hallható volt néhány hasznos tanács is.

Kiberbiztonság: Fáj vagy nem fáj, és ha nem, akkor miért nagyon?!

Ez volt a kiberbiztonsági konferencia első előadásának címe, amit Bor Olivér szakértő tartott a tatai helyszínen. Az előadó elöljáróban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága eredményeiről beszélt. Mint mondta, 2021 október elsején jött létre és egy évvel később már kiberbiztonsági feladatokkal is foglalkozott. Szólt arról is az előadásban, hogy két fajta cég van a világon: akit már ért és akit érni fog kibertámadás. Hozzátette, hogy tovább is lehet fejleszteni az elhangzottakat: aki tud róla és aki nem.

Nagy volt az érdeklődés

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Tavaly 30 milliárd forintot meghaladó pénzügyi csalás volt hazánkban, globális szinten pedig 8 ezer milliárd –dollár – támasztotta alá számokkal is a kibervédelem fontosságát az előadó. Mint mondta, ez az összeg pedig azt jelenti, hogy a kiberbűnözés nagyobb biznisz, mint a kábítószer-kereskedelem. A legnagyobb veszélyben a gyártás és az élelmiszer-ipar van, valamint a pénzügyi szektor és utóbbi kategóriába tartoznak például a banki csalók.

Az előadó jól tudja, hogy sokan megrekedtek a családi vállalkozásnál, de nem feltétlenül jelent jót, ha egy ember lát el több feladatot.

Ne legyenek magányos hősök!

– mondta, miközben megfogalmazta a rendezvény célját is. Szeretné, ha a vállalatok felismernék, hogy pénz és humán erőforrás kell egy biztonságos alapokon nyugvó, jól működő céghez. És egyiket sem szabad sajnálni – zárta szavait, hiszen jól ismeri a hozzáállást. Ami úgy szól, hogy ez velem úgysem történhet meg.