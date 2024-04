A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Komárom-Esztergom Vármegyei Területi Szervezete a vetélkedőről szóló beszámolójában közölte, a játékokra megadott időkeret állt a csapatok rendelkezésére. A Kastély Angyalai most sem ismertek lehetetlent. A kérdések általános és speciális szakmai ismereteket is tartalmaztak, valamint játékos feladatokat. Az utolsó feladat a gyakorlati feladat volt.

A Kastély Angyalai újra sikert arattak

Fotó: MESZK / Forrás: MESZK

A verseny a csapatok bemutatkozásával indult. Ezzel extra pontot lehetett szerezni. A második feladat a szakmai villámkérdések voltak, melyre 5 perc állt rendelkezésre és 10 pontot lehetett szerezni vele. Ezt követte az Activity, mely mindig feldobja a csapatokat és a közönséget is. A tesztre 40 perc állt rendelkezésre, ez kicsit megizzasztotta a versenyzőket, csakúgy, mint az azt követő keresztrejtvény. A tájanatómia mindig megmosolyogtatja a jelenlévőket, így volt ez most is. Végül a gyakorlati feladatok következtek, melyen 100 pont volt gyűjthető. Így összesen maximum 216 pontot szerezhettek a csapatok.

A Gyürky Kastély Angyalai végeztek az első helyen

Az eredményhirdetésen kiderült, hogy a Gyürky Kastély Angyalai (Komárom-Kisbér helyi szervezet) megvédte címét, így április 5-én ismét ők képviselhetik vármegyénk színeit az országos döntőben. Tavaly az angyalok a harmadik helyen végeztek a fővárosi Lurdy házban rendezett fináléban.

A második helyet a Happy-Gang-Rénák (Oroszlány-Tata helyi szervezet) szerezték meg a Mákvirágok (Tatabánya helyi szervezet) és az Ösztrogéniuszok (Esztergom helyi szervezet) előtt.

A meghívott vendégek között ott volt Üveges Péterné, a MESZK Országos Szervezet Fekvőbeteg-ellátásért felelős alelnöke, Pallosné Czibik Gyöngyi, megyei vezető ápolónő, Bognár Erzsébet, megyei vezető védőnő, Murányi Anikó szakoktató és Meizner Krisztina, a komáromi Selye János Kórház ápolási igazgatója, Barczai-Wágner Anikó, a tatabányai Szent Borbála Kórház ápolási igazgató helyettese. A zsűri elnöke Pallosné Czibik Gyöngyi volt, akit egyben a rendezvény fővédnökeként is köszöntöttek. A zsűriben mellette Holup Ilona, a MESZK vármegyei területi szervezet elnöke és Kiss Eszter, a Szent Borbála Kórház Skill laborjának vezetője tevékenykedett.