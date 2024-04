A szervezők szerint jól sikerült a kampánynyitó rendezvényük, amit szombat délelőtt, az Est Moziban tartottak. Száznál is többen voltak kíváncsiak arra a programra, amit Michl József, Tata jelenlegi polgármesterének egyik kihívója, Kvittung Dániel és csapata állított össze.

Az Est Moziban tartotta kampánynyitó eseményét a tatai FÜGE- FÜGEtlenek Együtt Egyesület

Fotó: Beküldött

A FÜGE- FÜGEtlenek Együtt Egyesület terveiben többek között szerepel a betegellátás reformja, a kultúra, a sport és a turizmus fejlesztése, a tataiak igényeinek figyelembevételével. Elindítanák a Tatai Várjátékokat, hangversenytermet alakítanának ki a zsinagógában, és Vaszary János városává tennék Tatát. De külön terveik vannak az Angolkert rekonstrukciójára, vagy a Fényes Fürdő felélesztésére is.

A kampánynyitón kérdeztek is

Megvizsgálnák a nemrég átadott Malomkert Esterházy Fürdőkertté alakításának lehetőségét is. Pogramjukban szerepel továbbá a tömegközlekedés átalakítása és az elkerülőút építésének fontossága is.

A találkozón kérdéseket is feltehettek. Volt, akit az Öreg-tó vízminősége, és a vízmegtartással kapcsolatos hosszú távú tervek érdekeltek. Illetve többen is rákérdeztek a helyi betegellátás átalakítására is.

Min arról korábban beszámoltunk: a Fidesz-KDNP jelöltje idén is Michl József lesz, akinek 2006-ban szavaztak először a tataiak bizalmat, jelenleg negyedik ciklusát tölti. Az önkormányzati választás június 9-én lesz.