Helyszíni fotókat és videót is közöltünk a 117-es úti halálos balesetről. Szörnyű részletek derültek ki: nem volt bekötve az autó sofőrje, amikor kamionnal ütközött Esztergom és Tát között.

Felfoghatatlan hírt kaptunk a beteg baji kislányról, Kingáról. Csütörtökön reggelre lett rosszul, szülei pedig azonnal vitték a budapesti kórházba. Éjszaka azonban újabb sztrókot kapott.

Beszámoltunk róla, hogy tragikusan fiatalon elhunyt a Ferenczy Boglárka kézilabdakapus. A hír megrázta a kézilabdás közösséget. A budaörsi kézilabdacsapat ifjú hálóőre csupán 18 éves volt.

Felvidéki kitelepítettekre emlékeztek ma Komáromban és Tatán is. Komáromban elhangzott, hogy a város jelképe a veszteségnek. Az eseményen pedig a nemrégiben elhunyt Nemes Andrásnéra, a város díszpolgárára is emlékeztek a Monostori erődnél. A tatai megemlékezésre Szlovákiából is érkeztek vendégek. A Mindszenty téren, a Felvidékről 1947-48-ban elűzöttek emlékére felállított keresztnél hajtottak főt az egybegyűltek.