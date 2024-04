Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. immár 5. alkalommal szervezett jótékonysági vadászatot hazánk valamennyi vármegyéjében néhány hónappal ezelőtt.

A jótékonysági vadászat során nyújtott teljesítményt oklevéllel díjazták

Fotó: Zetovics Márió

A Fejér megyéből indult kezdeményezés 2019 óta országos méretű esemény. A rendezvény célja, hogy a magyar vadásztársadalom összefogásával orvosi eszközök kerüljenek a kijelölt kórházak gyermekosztályaira. A résztvevőknek köszönhetően 2023-ban rekord összegű adomány 51,4 millió forint gyűlt össze, ebből 23 kórházba kerül új innovatív orvosi műszer.

Öt év alatt csaknem 5,4 millió forint érkezett a Szent Borbála Kórház Csecsemő-és Gyermekosztályára és 8 eszközt kapott a kórház. Az idén 1 millió 37 ezer 687 forint gyűlt össze, és adományozásnak köszönhetően két új műszerrel gazdagodott a tatabányai egészségügyi intézmény.

– Az ambuláns 24 órás vérnyomásmérő a magas vérnyomás diagnózisához és kezeléséhez szükséges, és egyre nagyobb számú vizsgálat elvégzésre van igény. Ezenkívül hiánypótló, különböző méretű mandzsetták is érkeztek a műszerhez. A másik pedig egy IP1020 típusú páciens monitor, melyet szintén a járóbeteg-ellátás során fogunk használni – mutatta be az eszközöket Bereczky Lea osztályvezető főorvos, aki többször is megköszönte az adományt.

Bereczky Lea osztályvezető főorvos mutatta be az adományból vásárolt műszereket

Fotó: Zetovics Márió

– Nagy előnye, hogy egészen újszülött kortól 18 éves korig alkalmas az életfunkciók mérésére, úgymint vérnyomás, pulzus, oxigénszaturáció – tette hozzá a főorvos. Azt már Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől tudtuk meg, hogy a karitatív rendezvény tulajdonképpen 11 évre nyúlik vissza, és öt éve, hogy a megyei szintű eseménysorozat országos megmozdulássá vált.

– Elmondhatjuk, hogy napjainkig csaknem 200 ezer beteg gyerek gyógyulásához járult hozzá a korábban általunk átadott 400 eszköz. Az Országos Jótékonysági Vadászat Magyarország legszélesebb körre ható karitatív programja – fogalmazott az ünnepélyes eseményen az ügyvezetőtől. Az egészségügyi intézmény vezetését képviselve dr. Ernyey Zoltán megbízott főigazgató köszönte meg a támogatást a gyermekosztály kis betegei nevében és örömmel szólt a példaértékű összefogásról.

A jótékonysági vadászat számokban

A Környei Vadásztársaság tavaly és tavalyelőtt is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Emiatt Strauss László titkárnak és a vadásztársaságnak is köszönet járt. Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta az eseményen, hogy a legutóbbi jótékonysági vadászathoz nincs hasonló léptékű karitatív szervezet. Az esemény 42 helyszínen zajlott, csaknem 1000 vadász részvételével, akiknek köszönhetően 51,2 millió forint jutott a hazai egészségügynek.