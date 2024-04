A testi-lelki harmóniát támogató tevékenységekbe enged bepillantást a program. Lesz többek között coach, dietetikus, stílustanácsadás, hangtálas felhangolás, életmód tanácsadó, és megannyi illóolaj. Megtudhatják, miért fontos kapcsolódnunk a természethez, és szó lesz a tudatosságot, éberséget támogató technikákról is. Mindezekről rövid ismertetők is elhangzanak, és kísérőprogramokkal, mozgásos tevékenységekkel is várják a szervezők mindazokat, akik szeretnének tenni a jólLÉTükért.