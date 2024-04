A Magyar Suzuki Zrt. sajtóközleményéből kiderül, hogy április 27-28-án immár hetedik alkalommal rendezik meg az Akkor és Most Jármű Expo-t a Rugby Club Hostel rendezvényterületén. A színes, egyben változatos járműkiállítás az elmúlt években nemcsak a helyiek, hanem a messzebbről érkezők körében is népszerűvé vált.

Több ezer látogatót várnak az idei esztergomi járműkiállításra

Fotó: [email protected] / Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

Idén is láthatunk majd számos, régmúlt időkből származó járművet, melyek a jelenkor két-, illetve négykerekű képviselőivel együtt alkotják majd a kiállítás anyagát. Lesznek minden korosztály igényeit kielégítő programok is, a mintegy egy évszázadot átívelő rádió, fotó és filmtechnikai eszközökből álló ipartörténeti kiállítás is minden bizonnyal érdekesnek bizonyul. A közlemény szerint a „Hang&Kép – A múlt innovációja a jelen inspirációja” bemutatón egyedülálló lehetőséget kapnak a látogatók arra, hogy tanulmányozzák eszközök változását és a készülékek társadalmi hatását is. Lesznek táncbemutatók, koncertek is, április 27-én a Ladánybene 27, míg másnap Radics Gigi lép színpadra.

A házigazda és az esemény főszponzora, a Magyar Suzuki Zrt., mely a teljes termékpalettáját bemutatja, így a díjnyertes autómodellek, vagyis a Vitara és az S-CROSS mellett Suzuki motorok és hajómotorok is ki lesznek állítva.

Járműkiállítás mellett a hajós felvonulás is igazi turisztikai attrakció

A város egyik legnépszerűbb tavaszi rendezvénye a lampionos felvonulás.

Fotó: [email protected] / Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

Több évtizedes hagyományokkal rendelkezik a Lampionos Hajós Felvonulás, mely szintén a tavaszi időszak egyik legnépszerűbb rendezvényének számít Esztergomban. A fényfüzérekkel, égőkkel és különböző dekorációs elemekkel díszített kenuk, csónakok április 30-án a Kis-Dunán haladnak majd végig. A program 20:45-kor fog kezdődni, a felvonulás műsorvezetője Szujó Zoltán lesz. Zárásként 22 órától az Anna and the Barbies koncertezik a Rugby Club Hostelnél.